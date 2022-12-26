Şahin: "TMO’nun sezonu kapatmasından ziyade elindeki fındığı satmaması önemli"

TMO’nun 31 Aralık’tan itibaren alımlarını kapatacağını belirten fındık üreticileri, serbest piyasada 60 TL civarında işlem gören fındık fiyatının bundan etkilenmeyeceğini ifade etti.

TMO’nun piyasayı regüle etme görevini son 5 sezondur başarı ile sergilediğini vurgulayan Keşap Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şahin, “Sezon başında TMO Giresun kalite fındık fiyatını 53, levant kaliteyi ise 52 TL taban fiyat açıkladı. Ancak serbest piyasada kilosu 43-46 TL arasında seyreden fındık fiyatları uzun bir sürenin ardından toparlanarak 60 TL civarından işlem görmeye başladı. TMO 31 Aralık’ta alımları kapatması bekleniyor. TMO sezon başından beri arz fazlasını alarak görevini yerine getirmiştir. Şuanda da arz ve talebe göre de serbest piyasada fındık fiyatı 60 TL’ye kadar yükselmiştir. Şuanda üretici fiyat farkı nedeniyle TMO yerine serbest piyasayı tercih etmektedir. Bu nedenle TMO’nun sezonu kapatıp, kapatmaması serbest piyasada fındık fiyatlarını etkileyeceğini düşünmüyorum” dedi.

"TMO elindeki fındığı piyasaya sürmemeli"

TMO’nun şuanda piyasada olup olmamasından daha çok, depolarındaki fındığı piyasaya sokup sokmamasının daha çok önemli olduğunu da ifade eden Şahin, “TMO sezon başından beri olumlu bir tablo çizerek, üreticileri mağdur etmeden kendi belirlediği kriterlere göre uygun olan fındığı aldı. Bu da sezon başında serbest piyasada fındık fiyatının düşmesinin önüne geçmiş oldu. Ancak yıl sonuna yaklaşırken arz ve talebe göre serbest piyasada fındık fiyatı TMO’nun fiyatının üzerinde işlem görmeye başladı. Bu aslında beklenen bir durumdu. Bu süreçten sonra TMO’nun 31 Aralık’ta alımları durdurup durdurmaması serbest piyasa fiyatlarını etkileyeceğini sanmıyorum. Serbest piyasayı etkileyecek tek unsur ise TMO’nun aldığı arz fazlası depolarındaki fındığı piyasaya sürüp sürmemesidir. Eğer TMO elindeki fındığı bekletip piyasaya sürmez ise fındık fiyatları istikrarını koruyacaktır. Bu konuda TMO elindeki fındığı bir süre tutmalıdır” diye konuştu.