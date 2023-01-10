Palamutta yüzü gülen balıkçılar, hamsi de umduğunu bulamıyor

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden balıkçılar da olumsuz etkilendi. Henüz kar suyunun denize inmemesi nedeniyle hamsininde suyu daha soğuk olan Gürcistan, karasularına doğru göç etmeye başladığı ileri sürüldü.

Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, palamuttun bol olduğu bu sezon hamsiden umduklarını bulamadıklarını söyledi. Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, "Bol başlayan palamut avı nedeniyle hamsi avı biraz geç başladı. Ancak palamut kadar hamsinin bol olmadığını söyleyebiliriz. Bunun nedeni palamuttun bol olması kadar, deniz suyunun da yeterince soğumamasından kaynaklıdır. Henüz daha kar suyu denize inmedi. Bu nedenle de hamsi bizim karasularımızdan göç etmeye başladı. Şuanda avlanan hamsi Batı Karadeniz’de avlanıyor. Avlanan hamsi de ince yeterince iri yağlı hamsi değil, hatta standartların altında avlanıyor. Doğu Karadeniz’de ise hamsi yok denecek durumda. Normal şartlarda en çok hamsi ekim, kasım aralık aylarında avlanır ve Batı Karadeniz’den başlayıp Doğu Karadeniz’den bu aylarda karşı kıyılarımıza doğru göç ederdi. Şuanda hamsi kıyılarımızı erken terk etmiş görünüyor. Balıkçılarımız da zaten Gürcistan karasularına doğru avlanmaya çıktılar. Bundan sonra bizim denizlerimizde kısmi olarak hamsi çıksa da pek bir kıymeti olmayacaktır. Dolayısıyla palamuttun çok olması ve mevsim şartları bu sene hamside umduğumuzu vermiyor” dedi.