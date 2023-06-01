Özel öğrencilerin yıl sonu sergisi açıldı

Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından özel eğitim okullarının 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı yıl sonu sergi açılışı gerçekleştirildi.

Giresun Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilen özel eğitim okullarının yıl sonu sergi açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu , Müdür Yardımcısı Ergin Aybar, Şube Müdürleri, Okul Müdürleri , öğrenciler ve velileri katıldı.

Hafta sonuna kadar açık kalacak olan sergiyi gezen İl Milli Eğitim Müdürümüz Ertuğrul Tosunoğlu, özel eğitim öğrencilerinin hazırlamış olduğu ürünlerle gurur duyduklarını ifade ederek “Yapılan çalışmalar ile ilgili öğretmenleri, öğrencileri tebrik ediyorum. İlimizde bulunan özel eğitim okullarımızda öğrenim gören özel eğitim öğrencilerimizin fırsat verildiğinde neler yapabileceklerinin bu sergide gözler önüne serilmiştir. İlimiz bünyesindeki özel eğitim okullarımız her anlamda desteklenmektedir. Öğretmenlerimizin özenle, sabırla ve üstün gayretlerle çalışmalar yaptıklarını, bu serginin de bunun bir göstergesi olduğunu görüyoruz. Yapılan çalışmalar artarak devam edecektir. Öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum” dedi.