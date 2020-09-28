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Okul projesi için destek istedi

BİR DİZİ ÇALIŞMA VE ZİYARETLERE KATILMAK ÜZERE GİRESUN’A GELEN MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK, TEMASLARI KAPSAMINDA GİRESUN BELEDİYESİ’Nİ ZİYARET ETTİ.

GİRESUN 28.09.2020, 15:41
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Okul projesi için destek istedi

Bir dizi çalışma ve ziyaretlere katılmak üzere Giresun’a gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, temasları kapsamında Giresun Belediyesi’ni ziyaret etti.

Belediye binası girişinde Belediye Başkan Aytekin Şenlikoğlu tarafından karşılanan Bakan Selçuk daha sonra başkanlık makamına geçerek, Başkan Şenlikoğlu ile bir süre görüşüp Belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Başkan Şenlikoğlu ise görüşmede 2019 yerel seçimleri öncesinde vaat ettiği devasa projeler arasında yer alan ‘Endüstri Meslek Lisesi ve Çevresi’ projesi için Bakan Selçuk’tan destek istedi. Hacı Miktad Mahallesi Suat Akgün Sokak’ta yer alan okulun şehir dışına taşınarak, alanın Belediyeye devredilmesini isteyen Şenlikoğlu, proje hakkında sunum yaptı. Şenlikoğlu, proje detayında 850 araçlık kapalı otopark, 11 bin m2 bölge parkı, genişletilmiş Malpazarı kavşağı, mahalle kütüphanesi ve dolmuş duraklarının yer aldığını söyledi.

Bakan Selçuk ise ‘Endüstri Meslek Lisesi ve Çevresi’ projesinin hayata geçmesi için proje çalışmasını Bakanlık olarak muhakkak değerlendireceklerini belirterek, eğitim yatırımları konusunda Giresun’a gerekli desteğin her zaman verildiğini ve verilmeye devam edeceğini söyledi. Selçuk, ayrıca yaşanan sel felaketi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini de iletti.

Ziyaretin sonunda Başkan Şenlikoğlu, Bakan Selçuk’a içerisinde çeşitli fındık ürünlerinin bulunduğu hediye sepeti taktim etti.

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