Öğrenciler ‘e-Twinning’ projesi ile endemik bitkileri tanıyarak yetiştiriyorlar

Giresun’da Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ‘e-Twinning’ projesi ile endemik bitkileri tanıyarak, yetiştirmeye yönelik beceri kazanmaya devam ediyor.

Giresun Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, e Twinning projesi içerisinde yaşadıkları çevrenin doğal koşullarında ve diğer bölgelerde yetişen endemik bitki türlerini tanımayı ve yetiştirmeyi konu aldı.

Proje dahilinde birçok etkinliklerinde gerçekleştirileceği belirten Müdürü Zekeriya Karakayalı, “Bu proje ile öğrencilere doğa sevgisi, çevre bilinci farkındalığı kazandırmayı, yeşil alanların çoğaltılmasının ve aynı zamanda endemik bitkilerin tanıtılması ile yetiştirilmesi için taşıdığı hayati önemi de kavratmayı hedefledik. Projemizi Kartepe Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi , Finike Eroğlu Nuri Anadolu İmam Hatip Lisesi, Midyat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Seyit Fehim Arvasi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ağrı Dağı Anadolu Lisesi, Özel Aliağa Fen Bilimleri Anadolu Lisesi ile beraber yürütüyoruz. Proje dahilinde çeşitli etkinlikler oluşturan öğrenciler, yaşadıkları çevrenin doğal koşullarında ve diğer bölgelerde yetişen endemik bitki türlerini tanıyarak, onların yaşam alanlarını nasıl koruyacaklarına ilişkin beceriler kazanmaktadır” dedi.