New York Başkonsolosundan Giresunspor’a jest

Türkiye’nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, Giresunspor Hatıra Bileti alarak yeşil-beyazlı kulübe jest yaptı.

Aynı zamanda Amerika Karadeniz Giresunlular Derneği Başkanı olan Giresunspor Asbaşkanı Savaş Şahin ve yönetim kurulu üyelerini New York’taki dernek ofisinde ziyaret eden Başkonsolos Reyhan Özgür görüş alışverişinde bulundu.

Giresunspor Kulübü’nün ABD’deki yöneticileri önderliğinde başlattığı ‘Hatıra Bileti’ kampanyası hakkında da bilgi alan Başkonsolos Özgür, 28 adet bilet alarak katkıda bulundu. Giresunspor Asbaşkanı Savaş Şahin ve Denetleme Kurulu Üyesi Candemir Sarı, Başkonsolos Özgür’e teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdiler.