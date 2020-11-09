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Nesli tükenmekte olan su samuru Giresun’un Çanakçı Deresi’nde görüldü

GİRESUN’UN ÇANAKÇI İLÇESİNDE ÇANAKÇI DERESİ AKMAZ GÖLÜNDE DÜNYA DOĞA VE DOĞAL KAYNAKLARINI KORUMA BİRLİĞİ'NCE (IUCN) 'NESLİ TEHDİDE YAKIN' KATEGORİSİNDE SINIFLANDIRILAN SU SAMURU GÖRÜLDÜ

GİRESUN 09.11.2020, 13:34
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Nesli tükenmekte olan su samuru Giresun’un Çanakçı Deresi’nde görüldü

Nesli tükemekte olan canlılar kategorisinde bulunan su samuru, Giresun’da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Giresun’un Çanakçı ilçesinde Çanakçı Deresi akmaz gölünde Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği’nce (IUCN) ’nesli tehdide yakın’ kategorisinde sınıflandırılan su samuru görüldü. Su samurlarını avlanırken cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Ali Bilge’nin heyecanı da görüntülere yansıdı.

Su samurunun dere içerisindeki gölde avlanırken görünce heyecanlandığını ifade eden Bilge, "Sadece belgesellerde gördüğüm su samurunu canlı canlı görmekten heyecanlandım. Bu anları ise cep telefonumla görüntülemek istedim. Olduça sevimli hayvanlar ,bu anlarını bir arada gördüğüm için şanlıyım çünkü bildiğim kadarıyla bu hayvanlar genelde geceleri görülüyor.Böyle değişik hayvanların coğrafyamızda, görülmesi sevindirici" dedi.

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