Muslera sakatlandı, gözler Okan’a çevrildi

Galatasaray’ın Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan Fernando Muslera’nın sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında da esneme tespit edildiği açıklandı. Uruguaylı file bekçisinin en az 2-3 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Bu gelişmenin ardından gözler GZT Giresunspor’da kiralık oynayan Okan Kocuk’a çevrildi. Sezon başında Okan Kocuk’u sezon sonuna kadar Galatasaray’dan kiralayan Çotanaklar, Muslera’nın sakatlığıyla Okan’ı devre arasında geri gönderme durumuyla karşı karşıya kaldı. Okan’ın sözleşmesinde devre arasında geri dönmesine ilişkin herhangi bir madde olmadığı ancak Galatasaray’dan böyle bir teklif gelmesi halinde bu durumun gözden geçirilebileceği bilgisi verildi.

Giresunspor Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Öncelikle Muslera’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Okan Kocuk ile yaptığımız sözleşmede devre arasında geri dönmesine yönelik bir madde yok. Galatasaray Kulübü ile ilişkililerimiz çok iyi. Şu anda Galatasaray’dan bu yönde gelen herhangi bir talep de yok ancak bu konuda bir talep gelirse oturur konuşuruz, durumu değerlendiririz” dedi.