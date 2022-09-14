Muhtarlıktan eğitime kırtasiye yardımı

Giresun’un Çılakkale mahallesi Muhtarlığı köy ve mahallelerdeki öğrencilere okul çantası ve kırtasiye yardımında bulunuyor.

Giresun Merkez Çıtlakkale mahallesi Muhtarı Mesut Aydın, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte okula yeni başlayan öğrencilere okul çantası ve kırtasiye malzemesi dağıttı.

Eğitime desteğin muhtarlık ve hayırsever işadamlarının katkılarıyla yapıldığını belirten Muhtar Aydın, “Çocuklarımızın sağlıklı birey olarak yetişmelerini son derece önemli buluyoruz. Çünkü çocuklarımız yarının büyükleridir. Onların iyi eğitim almış olması, aydın ve üretken bireyler olarak yetişmeleri, geleceğimizin inşası adına en önemli adımdır. Bu nedenle her zaman toplum olarak eğitime ayrı bir özen göstermekteyiz. Bu da muhtarlıktan başlar diye düşünüyorum. Muhtarlığımız bünyesinde işadamlarımızın desteğiyle merkez mahallelerimizde ve köylerimizdeki öğrencilerimize çanta ve kırtasiye yardımında bulunuyoruz. İlk etapta il merkezindeki mahallelerimizdeki öğrencilere destek olduk ancak köylerimizden de gelen talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Bu anlamda bize destek olan hayırsever işadamlarımıza teşekkür ederiz” dedi.