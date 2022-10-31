Muhtarlardan Giresun Belediyesine ziyaret

Giresun merkez mahalle muhtarları Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nu ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen programda konuşan Başkan Şenlikoğlu muhtarlara özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Giresun il merkezindeki 28 mahalledeki 125 bini aşkın vatandaşa muhtarlar ile birlikte hizmet ettiklerini kaydeden Şenlikoğlu, “Bizler muhtarlarımız ile uyumlu bir çalışma içerisindeyiz. Yaptığımız işte en önemli olan vatandaşımızın yanında olabilmektir. Bizler iyi günde kötü günde daima vatandaşımızın yanındayız. Belediyecilikte bunu gerektirmektedir. Sadece altyapı veya üstyapı projeleriyle vatandaşların gönlünü kazanamazsınız. Gönül kazanmak için gönülden çalışmak ve bir olmak birlikte olmak gerekir” dedi.

Giresun Merkez Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Şahin ise muhtarlar adına Başkan Aytekin Şenlikoğlu’na yerel ürünlerin bulunduğu hediye takdim edildi.