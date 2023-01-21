Muhtarlara Aile Okulu Projesi eğitimi verildi

Giresun’un Görele ilçesinde muhtarlara Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Aile Okulu Projesi" eğitim verildi.

Anne babalara, sosyal beceri, aile içi iletişim yönetimi, teknoloji kullanımı, ahlaki gelişim, stres yönetimi, sağlıklı beslenme, çevre, ilk yardımın aralarında bulunduğu 14 farklı konuda eğitim veren Aile Okulu Projesi’ne muhtarlar da dahil edildi.

Görele Halk Eğitimi Müdürlüğü salonunda düzenlenen eğitime katılan 83 muhtara, Aile Okulu Projesiyle belirlenen 14 alanda eğitim verildi. Bu eğitim ile muhtarların temsil güçlerinin desteklenmesi, aileleriyle iletişimlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Eğitim veren Görele 13 Şubat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Öztürk, “2022 Ağustos ayı Cumhur Başkanımızın himayesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Aile Okulu Projesi’nin hem ailelere hem de muhtarlara yönelik çalışmalar düzenledi. Muhtarların, ailelerle sıkı bir iletişim halinde olduğu, bu eğitim sayesinde ailelerle ve gençlerle daha doğru iletişim kurabileceklerdir. Hava şartları iyi olduğu günlerde köylerde bu eğitim devam edecektir” dedi.

Esenyurt Köyü Muhtarı Osman Yılmaz ise, Görele Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü gerekse Görele 13 Şubat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Öztürk’ün katlımı ile aile düzeni içerisinde aile topluluğu iyi bir seminer oldu bu eğitimlerin kendileri açısından çok faydalı olduğunu söyledi.