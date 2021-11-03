Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmeyi amaçlayan proje kapsamında hazırlanan Emniyet Genel Müdürlüğü "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Giresun’a geldi.

İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Giresun’a gelen eğitim tırı, Atatürk Meydanı’nda öğrencileri kabul etti. İlkokul öğrencilerine yönelik program doğrultusunda, tır içerisinde teorik, açık alanda ise uygulamalı eğitim verildi. Tırdaki mobil sınıfta trafik eğitimi gören öğrenciler, trafik işaretlerinin yer aldığı alanda da polis eşliğinde akülü araç kullandı. Trafik kurallarına ilişkin bilgi aktarılan uygulamalı eğitimin ardından, öğrencilere boyama kitabı ve kırmızı düdük gibi çeşitli hediyeler verildi.

Giresun Vali Yardımcısı Davut Sinanoğlu da, öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik eğitimi vermek üzere Giresun’a gelen Mobil Trafik Eğitim Tırını ziyaret ederek, verilen eğitim hakkında bilgi aldı. Öğrencilerle de sohbet eden Vali Yardımcısı Sinanoğlu, öğrencilerle beraber Mobil Trafik Eğitim Tırında verilen eğitime katıldı.