banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Hava sıcaklığı nasıl olacak?
Hava sıcaklığı nasıl olacak?
Dede ve halalara Yargıtay’dan müjde
Dede ve halalara Yargıtay’dan müjde
Fitch Türkiye′nin kredi notu görünümünü düşürdü
Fitch Türkiye′nin kredi notu görünümünü düşürdü
15 Şubat öncesi 52 adrese PKK/KCK operasyonu
15 Şubat öncesi 52 adrese PKK/KCK operasyonu

Milletvekili Öztürk: “Cumhurbaşkanımıza liman ihtiyacını anlattım”

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, deposu olmayan bir yük limanının işletilmesinin mümkün olmayacağından limanın kapanma ihtimalinin ortaya çıktığını belirterek, "Cumhurbaşkanımıza, ’2017 yılında yeni bir firmanın limanı devralıp işletmeye başlamasıyla Giresun ekonomisine, hemşerilerimize, istihdam, ekonomik katkılar yaptığını’ arz ettim" dedi.

GİRESUN 12.02.2022, 13:23
Milletvekili Öztürk: “Cumhurbaşkanımıza liman ihtiyacını anlattım”

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, deposu olmayan bir yük limanının işletilmesinin mümkün olmayacağından limanın kapanma ihtimalinin ortaya çıktığını belirterek, "Cumhurbaşkanımıza, ’2017 yılında yeni bir firmanın limanı devralıp işletmeye başlamasıyla Giresun ekonomisine, hemşerilerimize, istihdam, ekonomik katkılar yaptığını’ arz ettim" dedi.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, son günlerde yoğun tartışmalara konu olan Giresun Limanı hakkında açıklamalarda bulundu. Deposu olmayan bir yük limanının işletilmesinin mümkün olmayacağından limanın kapanma ihtimalinin ortaya çıktığını ve burada çalışanların işlerini kaybetme korkusu yaşadığını dile getiren AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, tartışmaktan çok çözüm konusunda desteğe ihtiyaç olduğunu söyledi.

AK Parti Milletvekili Öztürk yaptığı açıklamada, “Son zamanlarda Giresun Limanı ile ile ilgili yoğun tartışmalar yaşanmaktadır. Bu tartışmalar, şehrin enerjisini tüketmekte, limanda çalışan insanlara işlerini kaybetme korkusu yaşatmakta ve Giresun olarak ortak hedefler doğrultusunda çalışma motivasyonumuzu bozmaktadır. Bu sorunlar aşılarak Giresun Limanının çalışması şehrin büyük çoğunluğunun istediği bir şeydir. AK Parti iktidarının 20 yıllık süreci içerisinde Giresun olarak en büyük eksikliklerimizden bir tanesi Giresun Limanının aktif çalışmaması, şehir ekonomisine katkı sağlamamasıydı. Çünkü liman geçmiş koalisyonlar zamanında özelleştirilmiş, bu özelleştirmeden sonra alan firma limanı sadece boş olarak elinde tutmuş, arada kömür gemileri gelip gitmiştir. Bu durumdan da aklı başında her bir Giresunlu hemşerimiz şikayet etmiştir. 2017 yılında limanı şu anki liman işletmeci devraldıktan sonra limanı aktif olarak işletmeye başlamış, şehir ekonomisine istihdam sağlayarak doğrudan ve dolaylı yollarla yüzlerce işçiye, nakliyeciye, sanayi esnafına, fırıncısına, lokantacısına, otelcisine ve daha birçok hemşerimize katkı sağlamıştır” şeklinde konuştu.

Milletvekili Öztürk: “Cumhurbaşkanımıza liman ihtiyacını anlattım”

Liman depoları için yer gösterilmeden yıkıma başlandığı için limanın kapatılmasının gündeme geldiğini de ifade eden Milletvekili Öztürk, “Yük limanları için bir ihtiyaç olan depo ve siloların şehrin manzarasını, görüntüsünü bozduğu gerekçesiyle bazı kesimler üzerinden tartışmalar ortaya çıkmıştır. İlgili firma da bunları kaldırıp başka bir yere taşınması konusunda hem belediye, hem bakanlık nezdinde kendilerine uygun yer gösterilmesini talep etmiştir. Ancak, uygun yer konusunda bir çözüm bulunamadığı için depoların ikisi yıkılıp çözüm sonuçsuz kaldı. Şu anda da ilgili firma yıkıma başlamıştır. Bu durumda deposu olmayan bir yük limanının işletilmesi mümkün olmayacağından limanın kapanma ihtimali ortaya çıkmıştır. İşte ortaya çıkan bu sıkıntılı durum karşısında hemşerilerimizin bu duygu ve düşüncelerini geçtiğimiz hafta yapılan kahvaltılı istişare toplantısında Cumhurbaşkanımıza, ’2017 yılında yeni bir firmanın limanı devralıp işletmeye başlamasıyla Giresun ekonomisine, hemşerilerimize, istihdam, ekonomik katkılar yaptığını’ arz ettim. Cumhurbaşkanımızda bana teşekkür etti. Limanda çalışan işçilerimiz ve limanın öneminin farkında olan tüm hemşerilerimiz gibi biz de limanın kapatılmasını istemiyoruz. Evet, şehrimizin silueti korunsun, manzaramız güzel olsun, çevremiz güzel olsun, vatandaşlarımızın hassasiyetleri dikkate alınsın ama limanımız mutlaka çalışsın. Çünkü son 60-70 yıl içerisinde Giresun’umuza yapılan en önemli yatırımlardan SEKA’mız kapandı, limanımız kapanmasın. Şehir olarak tüm aktörler, iktidar-muhalefet bir araya gelerek liman işletmecisine depoları yapabileceği uygun bir yer gösterip, limanın işlevini devam ettirmesine imkân sağlamalıyız. Yoksa komşu illerin limanları çalışıp şehirlerine katkı sağlarken, biz atalarımızın atmış yıllık bir emeği olan limanı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz. O yüzden tüm Giresun’un tartışmaktan çok çözüm konusunda birbirine destek olmaya ihtiyacı vardır” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
11°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 22 35
8. Adanaspor 23 33
9. Gençlerbirliği 23 29
10. Boluspor 21 28
11. Manisa Futbol Kulübü 22 28
12. Keçiörengücü 23 28
13. Tuzlaspor 21 27
14. Menemen Belediyespor 22 26
15. Bursaspor 22 24
16. Kocaelispor 22 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 24 60
2. Liverpool 23 51
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. Arsenal 22 39
6. M. United 23 39
7. Tottenham 21 36
8. Wolverhampton Wanderers 22 34
9. Brighton 22 30
10. Southampton 23 28
11. Aston Villa 22 27
12. Leicester City 21 26
13. Crystal Palace 23 25
14. Brentford 24 23
15. Leeds United 22 23
16. Everton 21 19
17. Newcastle 22 18
18. Norwich City 23 17
19. Watford 22 15
20. Burnley 20 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 24 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11