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Milletvekili Hasan Turan’da afet bölgesine giderken mahsur kaldı
AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ VE AK PARTİ SİVİL TOPLUM VE HALKLA İLİŞKİLER BAŞKAN YARDIMCISI HASAN TURAN SEL FELAKETİ YAŞANAN DERELİ’YE GİTMEK İSTERKEN HEYELANA YAKALANDI.
GİRESUN 23.08.2020, 19:12
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AK Parti İstanbul Milletvekili ve AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Hasan Turan sel felaketi yaşanan Dereli’ye gitmek isterken heyelana yakalandı.
Dereli’de meydana gelen sel felaketinin ardından olay yerine giderek vatandaşlara yardımcı olmak isteyen Hasan Turan aracıyla yola çıktı. Kulakkaya istikametinden Dereli’ye gitmek isteyen Turan yolun heyelan sonucu kapanmasının ardından aracından inerek yürümeye başladı. Yaklaşık 4 saat boyunca 15 kilometre yürüyen Turan, geldiği güzergahta afete uğrayan vatandaşlara da yardımcı olarak incelemelerde bulunmak üzere Dereli’ye vardı.
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