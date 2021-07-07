Mantar toplamaya giden yaşlı adam uçuruma yuvarlandı

Giresun’da mantar toplamaya giden yaşlı adam uçurumdan düşerek yaralandı.

Giresun’un Yağlıdere ilçesine bağlı Çakrak yaylasında mantar toplamaya giden 80 yaşındaki Muzaffer Yanık, eğimli arazide dengesini kaybederek uçuruma yuvarladı. AFAD ve AKUT ekiplerine haber verilmesi üzerine bölgeye hareket eden ekip Muzaffer Yanık’ı bulunduğu yerden yaralı olarak kurtardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Yanık’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.