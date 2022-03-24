Liselilerden TÜBİTAK Bilim Sergisi

Giresun’un Bulancak ilçesinde 4 okuldan 35 projenin yer aldığı TÜBİTAK Bilim Sergisi açıldı.

Bulancak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TÜBİTAK bünyesinde gerçekleştirilen sergiyle ilgili bilgi veren Proje Koordinatörü, Göktürk Temel, “Düzenlediğimiz sergi TÜBİTAK bünyesinde 4. okulumuz bünyesinde 9.sergisni gercekleştiriyor. Öğrencilerimiz ve öğretmenlilerimiz tarafından geliştirilen sergide 35 proje yer alıyor. TÜBİTAK tarafından 15 projemizin 5’i araştırma 8 tasarım, 2 inceleme projesi olarak gerçekleştiriliyor. Geçmiş yıllarda ve bu yılda da başarılar elde ettik. Bölge birincilikleri ve Türkiye finalinde bilim teşvik ödülü, bu sene de Samsun’da düzenlenen bölge yarışmasında teknoloji ve tasarım alanında bölge birinciliği ile döndük. Bakanlığımız müfredatına ek olarak her yıl inovatif proje geliştirirsek okulumuzu temsil ediyoruz, ilimizde de öncü okullardan birisiyiz" dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Ertuğrul Tosunoğlu ise “Projemizin asıl amacı yeni teknoloji hamlesine katkı sağlamak, yapmış olduğumuz projeyle, daha gelişmiş haliyle Türkiyemizde kullanmayı planladık, kart geliştirdik. Farklı teknolojik alanlarda da kullanılabilir örnek verecek olursak akıllı ev sistemlerinde, güvenlik sistemlerinde birçok alanda kullanılabilir. Bu tür projeleri önemsiyoruz ve tüm okullarda uyguluyoruz, en son bölgede 18 projemiz kabul gördü, yaklaşık 270 projeyle katılım gösterdik ve bölgeden 2 birincilik, 3 de 3.lük aldık. Bunun içinden birincilik alan Bulancak Anadolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu" diye konuştu.