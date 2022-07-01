Kuşköy köylüleri festivallerinin duyurusunu ıslık diliyle yaptılar

UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan Islık Dilinin 23. festivali 24 Temmuz tarihinde Giresun’un Çanakçı İlçesi Kuşköy köyünde düzenlenecek. Köylüler festivalin duyurusunu ise ıslık diliyle yaptılar.

Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği yönetim kurulu üyeleri ve köylüler ıslık diliyle yaptıkları festival duyurusunda, “Tüm halkımızı 24 Temmuz’da yapacağımız ıslık dili festivaline davet ediyoruz”, “ Bizim dilimiz Islık Dili” cümlelerini seslendirdiler.

Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Başkan, yaptığı açıklamada “Bu sene 23.’sü düzenlenecek olan Islık Dili Festivalini 24 Temmuz 2022 tarihinde Kuşköy köyünde yapacağız. Her sene ıslık dili festivali düzenliyoruz. Amacımız ıslık dilini yaşatmak, tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarmaktır. Bu gün burada Halkımız başta olmak üzere herkesi Islık Dili Festivaline davet ediyoruz. Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği olarak ıslık dilini yaşatmak ve tanıtmak için her sene ıslık diliyle festival düzenliyoruz bunun yanında Türkiye’nin çeşitli yerlerinde ılık dili tanıtım günleri düzenliyoruz. Islık dili kültürü bölgemiz için Türkiye’mizin önemli bir kültürel değeridir. UNESCO tarafından 7 Aralık 2017 tarihinde ıslık dili kültürü acil koruma gerektiren somut olmayan kültürel miras listesinde yer almıştır bu da bizim ve Türkiye için önemli bir başarıdır” dedi.