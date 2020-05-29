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Korona virüs salgını fındığa yaradı, fındık fiyatı 26 liraya kadar çıktı

KORONA VİRÜS FINDIĞA YARADI VE FİYATLAR 26 LİRAYA KADAR ÇIKTI.

Korona virüs salgını fındığa yaradı, fındık fiyatı 26 liraya kadar çıktı

KORONA VİRÜS FINDIĞA YARADI VE FİYATLAR 26 LİRAYA KADAR ÇIKTI.

29 Mayıs 2020 Cuma 09:09
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Korona virüs salgını fındığa yaradı, fındık fiyatı 26 liraya kadar çıktı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını sebebiyle Giresun’da fındık fiyatları 26 liraya kadar yükseldi. Önümüzdeki fındık sezonuna yaklaşık 3 aydan az bir süre kalırken fındık üreticileri fındıklarını ellerinden çıkardılar. Toprak Mahsülleri Ofisi’nin geçtiğimiz sezon fındık fiyatını erken açıklaması üreticileri sevindirirken gelecek sezon için fiyatların en düşük 20 lira civarında olacağı bekleniyor. Fındık tüccarları Korona virüs sebebiyle iç piyasada fındık talebinin arttığını belirterek bu durumun fiyatlara olumlu bir etkisinin olduğunu söylediler.

Giresun’da fındık alım satım işi yapan Ali Bekdemir, ilerleyen günlerde fındık fiyatlarının artabileceğini belirterek “Şu anda fındık fiyatı 24 lira civarında, bayramdan önce iç piyasada fındık çok tüketildiği için fiyatlar 26 liraya kadar yükseldi. Toprak Mahsülleri Ofisi elindeki fındığı sattı ve ileriye doğru fındık ihtiyacı olabilir, fındık fiyatları yeniden yükselebilir. Tabi üreticinin elinde pek fındık kalmadı. Çerezlik olarak fındık bulunduranlar var şu anda onlar satıyorlar” dedi.

Bekdemir, geçtiğimiz sezon TMO’nun fiyatları erken açıklamasının üreticiyi memnun ettiğini belirterek “Yeni sezonda piyasa TMO’nun açıklayacağı fiyatlara göre belirlenecek. Fiyatları ne kadar açıklayacağı, ne kadar fındık alımı yapacağı ve dönüm başı kaç kilogram alacağını önceden açıklaması üretici açısından daha iyi oluyor. Geçtiğimiz sezon erken açıklandı ve hem TMO hem de üreticilerimiz bunun faydasını gördü. TMO geçtiğimiz sezon fındığı en fazla 18 ya da 19 liradan aldı ve en son satış yaptığında ise 50 randıman fındığı 24 liradan satarak çok iyi kâr etti” şeklinde konuştu.

Fiyatların yükselmesiyle birlikte üreticilerin bahçeleri ile daha fazla ilgilendiğini söyleyen Bekdemir, “Geçtiğimiz sezondan üreticilerimiz çok memnun oldular. Bu sene bahçelerinde daha fazla bakım yapmaya başladılar. Bahçelere kışlık gübrelerini attılar ve yazlık gübre satışlarında ise artışlar yaşanıyor. Üreticimizin beklentisi büyük ve TMO’nun dönüm başına kilogram fiyatının yükseltmesi de gerekiyor. TMO’dan fiyat beklentimiz ise en düşük 20 lira civarında olması yönünde” açıklamada bulundu.

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