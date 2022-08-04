Konteyner gitti, dükkanı sokağa taşıdı

Giresun’un Dereli ilçesinde mermercilik yapan Can Türk, işyeri olarak kullandığı konteyner alınınca tezgahı sokağa taşıdı.

İlçede mermercilik yapan Can Türk, bir yıl önce afetzedeler için getirilen konteynerlerden birini kullanarak mermer atölyesi açtı. Geçtiğimiz günlerde ise afet evlerinin yapılıp teslim edilmesinin ardından konteynerler toplanmaya başlayınca dükkansız kaldı. Büro olarak kullandığı konteyneri boşaltınca masa ve sandalyesini sokağa taşımak zorunda kaldığını belirten Can Türk, “Uzun bir zamandır mermercide çalışıyordum ancak bir yıl önce kendi işyerimi açmak için müracaat ettim. İlçemizde sel afeti yaşandığı için işyeri ve dükkan bulmak zor olduğu için afetzedeler için getirilen bir konteyner verdiler. Burada bir yılı aşkın süredir mermercilik yapıyordum. İlçemizde afetzedeler için konutlar ve işyerleri yapılınca konteynerlar da toplanmaya başlandı. Ben de haliyle dükkansız kaldım. Şimdi bir işyeri arıyorum ama ya kirası pahalı ya da uygun bir yer bulamıyorum. Bu yüzden şimdilik tezgahımı sokakta açıp kapatıyorum. Ben bir esnaf olarak işyerim olsun, yanımda başkalarına da istihdam sağlayayım istiyorum. Bu konuda bugüne kadar bana konteynerde faaliyet göstermeme yardımcı olan belediyemizin yer konusunda da destek olmasını bekliyorum” dedi.

Belediyeden destek açıklaması

Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu ise, “Esnafımızın durumunu biliyorum ve yakından ilgileniyoruz. Sel afeti sonrasında işyeri açtığı için afet işyerlerinden bir hak elde edemiyor. Biz sadece ilçemizde bir esnafımıza destek için afetzedelerden boşalan konteynerlerden birini kullanmasına müsaade ettik. Ancak şimdi AFAD başka afetzedeler için ilçemizdeki konteynerleri taşımaya başladı. Haliyle bu esnafımızın da kullandığı konteyner kaldırılmak zorunda kaldı. Ayrıca konteynerlerin bulunduğu bölgelerde alt ve üstyapı çalışmaları da yapılamıyordu ve kaldırılmak zorundaydı. Belediye olarak biz esnafımızın yanındayız. Her türlü kolaylığı sağlayabileceğimiz gibi kira yardımında dahi bulunabiliriz. Yeter ki esnafımız ayakta kalsın” dedi.