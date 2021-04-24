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Kısıtlamaya uyan Giresun’da vaka sayılarının düşmesi bekleniyor

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde çok yüksek risk grubunda birinci sırada yer alan Giresun’da sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

GİRESUN 24.04.2021, 11:52
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Kısıtlamaya uyan Giresun’da vaka sayılarının düşmesi bekleniyor

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde çok yüksek risk grubunda birinci sırada yer alan Giresun’da sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Korona virüs ile mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların yasağa uyduğu, sahil, meydan, cadde ve sokakların boş kaldığı görüldü.

Meydanlar başta olmak üzere Giresun’un birçok noktasında önlem alan polis ekipleri, uygulama noktaları oluşturarak yasak kapsamı dışında kalan vatandaşlardan izin belgesi istedi.

Öte yandan haftalardır yüksek vaka sayısı ile gündemde olan Giresun’da vakaların bu hafta itibarı ile düşüşe başladığı belirtiliyor. Günlük vaka sayısındaki düşüşün sürmesi halinde geçen hafta 100 binde 624 olan vaka sayının bu hafta 500 civarına düşmesi bekleniyor.
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