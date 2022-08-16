Kılıçkaya Baraj Gölüne 500 bin sazan yavrusu bırakıldı

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce, Tarım ve Orman Bakanlığının su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması ve kaynakların gelecek nesillere aktarılması için hayata geçirilen “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Giresun’un Şebinkarahisar ilçesindeki Kılıçkaya Baraj Gölüne 500 bin adet sazan yavrusu bırakıldı.

Müdürlükten, yapılan açıklamada, “Giresun ili 2022 yılı balıklandırma programı çerçevesinde Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Yedikır Su Ürünleri Üretim ve Araştırma İstasyonu tarafından üretilerek, tahsis edilen yavru balıklar; İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde görevli su ürünleri mühendisleri tarafından Kılıçkaya Baraj Gölüne bırakılmıştır. Doğal bir tür olan sazan balıkları, iç bölgelerimizde sıkça tüketilmesi ve adaptasyonda başarılı olması sebebiyle tercih edilmektedir. Proje dahilinde yürütülen çalışmayla, göletlerimizde balık popülasyonlarının desteklenmesi ve sportif amaçlı balık avcılığının geliştirilmesi suretiyle kırsal turizme de katkı sağlanması hedeflenmektedir. İlimizde daha önceki yıllarda da balıklandırma çalışmaları yapılmış olup ekosistemin canlılığını sürdürmekte olduğu ve yöre halkı tarafından da ilgi ve memnuniyetle karşılandığı görülmüştür” ifadeleri kullanıldı.