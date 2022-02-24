Kemençenin kitabını yazdı

Görele Belediyesi’nin katkılarıyla basımı tamamlanarak yayına sunulan ‘Kemençemin Üstüne’ isimli kültür yayını okuyucularıyla buluştu.

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, yeni kültür yayını olan ‘Kemençemin Üstüne’ isimli kitabın yazarı emekli öğretmen Hayrettin Günay ile bir araya gelerek, kitap ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, önemli bir kültür yayınının daha arşivlerde yerini aldığını belirterek, kitap yazarı araştırmacı-yazar, emekli öğretmen Hayrettin Günay’a teşekkür etti.

Başkan Erener, Görele Belediyesi’nin 16. kültür yayınının arşivlerde yerini aldığını ifade ederek, “Kemençede, horanda Görele ele alındı. Kemençe, horan ezgilerinin Görele merkez olmak üzere Görele’den batıya, doğuya, güneye gidişi ‘müzikte etkileşim’ yoluyla kanıtlandı. Kemençe, türkü ve horan yazılarıyla derlenmiş bir kültür yayınımız daha arşivlerde yerini aldı. Bu kitabımızla birlikte belediyemizin katkılarıyla çıkarılan 16. kitabımız oldu. Kültür yayınlarımızı desteklemeye, katkı sağlamaya devam ediyoruz. Emeği gecen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Araştırmacı-yazar, emekli öğretmen Hayrettin Günay ise, Belediye Başkanı Tolga Erener’e katkılarından dolayı teşekkür ederek, imzalı kitabından hediye etti.

Öte yandan, Hayrettin Günay tarafından kaleme alınan ‘Kemençemin Üstüne’ isimli kitabın içeriğinde kemençe, türkü ve horanla alakalı kapsamlı bilgiler göze çarpıyor.