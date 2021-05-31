Karan: “Fındıkta rekolte yüksek diye düşük fiyat beklenmesin”

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 700 bin ton, Uluslararası Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Konseyi (INC) tarafından ise 790 bin ton açıklanan tahmini fındık rekoltesini değerlendirdi.

TÜİK tarafından Türkiye’nin geçen yıla oranla fındık rekoltesinin yüzde 5.3 verim artırımıyla 700 bin ton olarak belirlendiğine dikkat çeken Karan, fındıkta kalite ve verim artırımına yönelik yürütülen çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını söyledi. Karan, dünya fındık üretim ve ihracatında rakipsiz olan Türkiye’de, İtalya, İspanya, ABD, Şişi ve Gürcistan gibi ülkelere karşı fındıkta verim ve kalitenin yeniden artışa geçmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, hasat öncesi bazı kesimler tarafından tamamen yüksek rekolte, düşük fiyat algısı oluşturmak için yıllardır masa başında açıklanan bu yıl ise covid-19 salgını nedeniyle online toplantıyla açıklanan 790 bin ton fındık rekoltesinin Türkiye için çok değil, az bile olduğunu kaydetti.

“Rekoltenin yüksekliği üreticimizin lehinedir”

Uluslararası Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Konseyi ve Türkiye’deki üyelerine seslenen Ziraat Odası Başkanı Karan, “Türk fındık üreticisi daha fazla üretim ve kaliteli bir ürün için bahçesini bakıyor ve bununda karşılığını alıyr. Amacımızda daha fazla üretim ve fındıktan ülkemize daha fazla dolar girdisi sağlamak. Devletimizin de desteğiyle fındık artık 3 doların altına düşmüyor ve üzerinde seyrediyor. Eskiden olduğu gibi hiç kimse rekolte yüksek diye düşük fiyat hayallerine kapılmasın. Kaldı ki, rekoltenin yüksek olması üreticinin lehinedir. Afaki yüksek fiyat, az rekolte bugüne kadar üreticinin lehine değil hep aleyhine işlemiştir. Yasak olmasına rağmen karanfil sayımına göre 790 bin ton açıklanan Türkiye’nin 2021 yılı tahmini fındık rekoltesi her ne kadar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Haziran veya Temmuz ayında yapılacak olan çotanak sayımına göre belirlenecek olsa da biz bu rakamla gurur duyduğumuzu belirtmek isteriz ve üreticinin elde ettiği bu başarıyı ihracatçılardan da bekleriz. Hodri meydan!. Eğer daha fazla üretim, daha fazla gelir ise bu yıl ne kadar bir ihracat gerçekleştirip, ülkemize ne kadar bir dolar girdisi sağlayacaksınız?. Hepimizin amacı, ülkemizin kalkınması ve fındıktan daha fazla gelir elde etmesi değil mi? Onu da açıklayın ki, fındık fiyatı da ona göre belirlensin. Masa başında fındık rekoltesi tespit eden uzmanlarınız ne kadar bir ihracat ve fındıktan ülkeye ne kadar döviz girdisi sağlayacağını da hesap etme becerisine sahiptir herhalde” dedi.