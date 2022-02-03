Kar yağışı arıcıları umutlandırdı

Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli, geçtiğimiz yaz kuraklık nedeniyle beslenme sorunu yaşayan arılarda yüzde 80’e varan açlık ölümleri yaşandığını belirterek “Geçtiğimiz sezon kuraklık yaşanmıştı, ancak bu yılkı kar yağması bizleri umutlandırıyor" dedi.

Geçen bahar ve yaz dönemlerinde yaşanan kuraklık sonucu arıların yeterince bal üretemediğini belirten Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli, arıcıların ciddi anlamda kayıp verdiğini hatırlattı. Giresun’da 2 bin 500 arıcının yaklaşık 12 bin faal kovanını bulunduğunu hatırlatan Elevli, “Arıcılık ilimiz ekonomisi için önemli bir gelir kaynağıdır. Ancak bahar ve yaz döneminde yaşanan kuraklık arıcılarımıza önemli kayıplara yol açmıştır. Özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerine giden gezgin arıcılarımız vardı. Buralarda kuraklık nedeniyle bal üretimi yetersiz oldu bölgemizde ise kestanelerde yaşanan gal arısı nedeniyle kestane balı da üretilemedi. Dolaysıyla bal üretimi az olan arılarımız kışın açlık yaşamaktadır. Bu açlık sonucu şuana kadar bir çok arıcımızdan arı ölümleri ihbarları alıyoruz. Arıcılıkta kış döneminde yüzde 20-30 oranında arı kayıplarının yaşanmasının normal ancak bu yılki koşullar nedeniyle bu oranın yüzde 80’lara çıkacağı tahmin edilmektedir" dedi.

Kış beslemesi bilinçli yapılmalı

Arı ölümlerinin önüne geçmek için kış beslemesini ihmal etmemelerini de tavsiye eden Elevli, “Arı ölümlerinin bir başka nedeni ise yanlış beslemedir. Arıların yanlış beslenmesi de arı ölümlerine neden olmaktadır. Bu nedenle dikkat edilmeli ve hava sıcaklıkları 15 dereceyi bulduğunda arı şurubu ile mutlaka besleme takviyesi yapılmalıdır” şeklinde konuştu.

“Önümüzdeki sezondan umutluyuz”

Hava şartlarının önümüzdeki dönem için uygun gittiğini de ifade eden Elevli, “Geçtiğimiz sezon kuraklık yaşanmıştı, ancak bu yılkı kar yağması bizleri umutlandırıyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki kar yağışı bahar döneminin iyi geçeceğini işaretidir. Gezgin arıcılarımız için umut verici bir dönem bekliyoruz. Bunun yanı sıra bölgemizde ise hava şartları nedeniyle kestane balına zarar veren gal arısının lavra bırakamayacağını düşünüyoruz. Bu da kestane balının da verimli geçeceğinin bir işaretidir. Tek temennimiz bu kış arı ölümlerini en az zayiatla atlatabilmektir” diye konuştu.