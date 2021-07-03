banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Küçükçekmece Gölü'nde çevre felaketi yaşanıyor!
Küçükçekmece Gölü'nde çevre felaketi yaşanıyor!
Kemal Sunal'ın hiç bilinmeyen sırrı ne?
Kemal Sunal'ın hiç bilinmeyen sırrı ne?
Sezgin Baran Korkmaz'ın mide bulandıran döner hikayesi!
Sezgin Baran Korkmaz'ın mide bulandıran döner hikayesi!
ON BİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINDAN ORTAK AÇIKLAMA
ON BİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINDAN ORTAK AÇIKLAMA

Kamyonun üzerinde taşınan tekne viyadüğe takıldı

Giresun’da kamyonun üstündeki tekne sürücünün yüksekliği ayarlayamaması sonucu viyadüğe takıldı.

GİRESUN 03.07.2021, 18:54
Kamyonun üzerinde taşınan tekne viyadüğe takıldı

Giresun’da kamyonun üstündeki tekne sürücünün yüksekliği ayarlayamaması sonucu viyadüğe takıldı.

Giresun’un Tirebolu ilçesinde Giresun Üniversitesi Denizcilik Fakültesine ait bir tekle kamyonun üzerinde taşınırken sürücünün yüksekliği ayarlayamaması sonucu viyadüğe takıldı. Olay sonrası karayolu bir süre trafiğe kapanırken tekne sıkıştığı yerden kurtarıldı. Daha sonra karayolunda trafik normal seyrine döndü.
Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu