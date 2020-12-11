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Jandarmadan silah kaçakçılarına operasyon
Giresun’da jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
GİRESUN 11.12.2020, 10:31
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Giresun’da jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Tirebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince teknik ve takip sonucu Örenkaya köyünde, A.C. ve M.C’nin, satmak için ruhsatsız tabanca, tüfek ve mühimmat bulundurdukları bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.Operasyonda 2 ruhsatsız piyade tüfeği, ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü, kurusıkı tabanca, 100 tabanca fişeği, 26 piyade tüfeği fişeği, 1 kurusıkı tabanca şarjörü ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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