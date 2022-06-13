Jandarmadan kitap okuma etkinliği

Giresun İl Jandarma Komutanlığı, ekipleri tarafından öğrencilerle beraber okuma etkinliği düzenlendi.

Jandarma Genel Komutanlığının 183’üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları etkinlikleri çerçevesinde Giresun Belediye Başkanlığı ile kordineli olarak Atatürk Meydanı’nda öğrencilerle kitap okundu. Giresun İl Merkezinde bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerden 120 öğrencinin katılımıyla düzenlenen okuma etkinliğine öğrencilerin yanı sıra, jandarma ekipleri, belediye görevlileri ve vatandaşlar da katıldı.