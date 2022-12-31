Jandarmadan KADES bilgilendirmesi

Giresun İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, KADES uygulaması hakkında kadınlara bilgilendirme yaptı.

Jandarma ekipleri tarafında şehrin en işlet Gazi Caddesi’nde kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına vatandaşlara KADES uygulamasını tanıtmak amacıyla bilgilendirme yaparak işyerlerine afiş asıp, kadınlara broşür dağıtıldı.

Görevliler, kadınlara, “KADES uygulamasının, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş bir uygulama olduğunu belirterek “Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyorlar” açıklamalarıyla bilgilendirildi.