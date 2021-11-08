Jandarmadan "Güvenli Trafik Bi Hareketine Bakar" semineri

Trafik güvenliği ile kamuoyu farkındalığının en üst noktaya taşınması için İçişleri Bakanlığınca yurt genelinde "Bi Hareketine Bakar Hayat" mottosu ana temalı başlattığı kampanya kapsamında Giresun’da jandarma ekipleri uygulamalı etkinlik düzenledi.

Giresun İl Jandarma Komutanlığı Şebinkarahisar Trafik timlerince bölgede bulunan ve ölüm riskinin en fazla yaşandığı kaza türlerinden biri olan traktör sürücülerine yönelik seminer icra edilmiştir.

Seminerle ilgili verilen bilgide, “Jandarma Trafik Timi tarafından özellikle traktörlerin karıştığı kazalarda traktörler için güvenlik çerçevesi ve kabin takmanın (Rops) önemi üzerinde durularak bu konularda hazırlanan bilgilendirici broşürler dağıtılmıştır. Ayrıca traktör muayenesinin önemi sarı uyarıcı tepe lambasının kullanımı hakkında da bilgi verilmiştir. Seminer sonunda Jandarma tarafından reflektörü bulunmayan traktör römorklarına reflektör takılmıştır” denildi.