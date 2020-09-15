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Jandarma trafik personelinden duyarlı davranış
GİRESUN’DA JANDARMA EKİPLERİ TRAFİKTEN MEN ETTİKLERİ ARAÇTAKİ HASTA OLAN 9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU VE AİLESİNİ EKİP ARACIYLA TEDAVİ MERKEZİNE YETİŞTİRDİLER.
GİRESUN 15.09.2020, 14:15
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Giresun’da jandarma ekipleri trafikten men ettikleri araçtaki hasta olan 9 yaşındaki çocuğu ve ailesini ekip aracıyla tedavi merkezine yetiştirdiler.
Şebinkarahisar ilçesinde görevli Jandarma Trafik Timi, uygulama yaptıkları sırada kontrol noktasında durdurulan aracın sigortasız olduğunu tespit edince, araç trafikten men edildi. Araç içerisinde bulunan 9 yaşındaki Bekir Koç’un ilçe merkezinde bulunan rehabilitasyon merkezinde randevusu olduğunu öğrenen jandarma personeli, randevuya geç kalmamaları için çocuğu ve ailesini ekip aracıyla rehabilitasyon merkezine kadar götürerek randevu saatine yetişmesini sağladılar.
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