Son Dakika
Milli Eğitim Bakanlığı: '2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır'
İtfaiyeden baca temizliği uyarısı
Bulancak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, vatandaşları baca temizliği yapılması ve elektrikli ısıtıcıların dikkatlı kullanılması konusunda uyarılarda bulundu.
GİRESUN 18.12.2020, 13:08
1
Bulancak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, vatandaşları baca temizliği yapılması ve elektrikli ısıtıcıların dikkatlı kullanılması konusunda uyarılarda bulundu.
Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte Bulancak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, baca temizliğinin yapılmaması ve elektrikli ısıtıcıların dikkatsiz kullanımı sonucu son 24 saatte 6 yangına müdahale ettiklerini bildirdi.İtfaiye Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Kış aylarına girdiğimiz bu günlerde yangınlarda yoğunluk yaşamaktayız. Son 24 saatte ilçemiz başta olmak üzere, komşu ilçemiz Piraziz ve köylerimizde toplam 6 büyük yangına müdahale edilmiştir. İtfaiyeci arkadaşlarımızın yoğun gayret ve çalışmasıyla can ve mal kaybı önlenmiştir. Ancak itfaiyecinin gayret ve çabası tek başına yeterli değildir. Yangınların çıkış nedenleri ne yazık ki ihmal ve dikkatsizlikten kaynaklanmaktadır. Elektrik sobalarının açık unutulması ve devrilmesi, temizlenmemiş, sıvasız ve yalıtımı yapılmamış bacalar yangınlara sebep olmaktadır. Vatandaşlarımızın gerekli önlemleri almalarını önemle rica ediyoruz” ifadeleri yer aldı.
9°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|12
|26
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|12
|23
|4. Beşiktaş
|11
|19
|5. Göztepe
|12
|18
|6. Gaziantep FK
|11
|18
|7. Kasımpaşa
|12
|18
|8. Hatayspor
|11
|18
|9. Karagümrük
|12
|17
|10. Malatyaspor
|11
|16
|11. Konyaspor
|11
|15
|12. Başakşehir
|12
|15
|13. Rizespor
|11
|15
|14. Trabzonspor
|12
|14
|15. Antalyaspor
|12
|14
|16. Sivasspor
|11
|11
|17. Gençlerbirliği
|11
|11
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Erzurumspor
|12
|9
|20. Ankaragücü
|11
|8
|21. Denizlispor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|13
|27
|2. Altınordu
|14
|27
|3. Giresunspor
|14
|26
|4. Ankara Keçiörengücü
|14
|24
|5. Samsunspor
|14
|24
|6. Altay
|13
|23
|7. Adana Demirspor
|13
|22
|8. İstanbulspor
|12
|21
|9. Bursaspor
|14
|20
|10. Bandırmaspor
|14
|15
|11. Balıkesirspor
|13
|15
|12. Menemen Belediyespor
|13
|14
|13. Ümraniye
|14
|14
|14. Boluspor
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|13
|13
|16. Adanaspor
|10
|12
|17. Ankaraspor
|13
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|13
|28
|2. Tottenham
|13
|25
|3. Southampton
|13
|24
|4. Leicester City
|13
|24
|5. Everton
|13
|23
|6. M. United
|12
|23
|7. Chelsea
|13
|22
|8. West Ham
|13
|21
|9. Man City
|12
|20
|10. Wolverhampton
|13
|20
|11. Aston Villa
|11
|19
|12. Crystal Palace
|13
|18
|13. Leeds United
|13
|17
|14. Newcastle
|12
|17
|15. Arsenal
|13
|14
|16. Brighton
|13
|11
|17. Burnley
|12
|10
|18. Fulham
|13
|9
|19. West Bromwich
|13
|7
|20. Sheffield United
|13
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|11
|26
|2. Real Sociedad
|14
|26
|3. Real Madrid
|13
|26
|4. Villarreal
|13
|22
|5. Barcelona
|12
|20
|6. Sevilla
|11
|19
|7. Granada
|12
|18
|8. Cádiz
|13
|18
|9. Celta de Vigo
|13
|16
|10. Real Betis
|13
|16
|11. Eibar
|13
|15
|12. Valencia
|13
|14
|13. Athletic Bilbao
|13
|14
|14. Elche
|11
|14
|15. Deportivo Alaves
|13
|14
|16. Getafe
|12
|13
|17. Real Valladolid
|13
|13
|18. Levante
|12
|11
|19. Huesca
|13
|11
|20. Osasuna
|12
|11
Sayfalar Tümü