İstihdam edilen yüzlerce işçi, binlerce nüfus endişeli

Giresun’un marka değeri olan maden suyu ve doğal kaynak suyu işletme üretimi ve şişeleme tesislerinin bulunduğu İnişdibi köyüne çakıl kırma ve mermer ocağı açma girişimi yöre halkını endişelendirdi.

Giresun’un Batlama vadisinde İnişdibi köyü Keçilik mevkiine açılacak olan mermer ocağı ve çakıl kırma tesisiyle beraber bölgelerinde istihdamı ve su kaynaklarının geleceğinden endişe duyan köy muhtarları imza kampanyası başlattı.

Köy muhtarları adına açıklamada bulunan İnişdibi köyü Muhtarı İsmail Karakılıç, Giresun’da Ruhsatlı Taş Ocakları’nın sayısının bir hayli arttığını belirterek, “Bu ocakların çevreye zarar vermediğini kimse söyleyemez ama bizim endişemiz çok daha ötesindedir. Biz yine de taş ocaklarına,, mermer ocaklarına karşı değiliz ama bu ocakların sıkı bir şekilde denetlemesi gerekmekte ve ruhsatlar ise bilinçli bir şekilde verilmelidir. Söz konusu çakıl kırma ve mermer ocağının bulunduğu inişdibi keçilik mevki bunun için uygun bir yer değildir. Çünkü bu bölgede istihdama katkı sağlayan iki tane fabrika ve bir çokda tatlı su balığı yetiştiren işletmeler mevcuttur. Bunların yanı sıra 32 köyün içme suyu kaynağı da yine bu mevkiden sağlanmaktadır. Buraya mermer ocağı ve çakıl kırma ruhsatı verilmesi halinde Giresun’un marka değeri olan madensuyu ve doğal su üretim ve işletim tesislerinin suları kirleneceği, su kaynaklarının yok olacağı gibi 32 köyün de içme suyu sorunu yaşayacaktır. Bu nedenledir ki bizler bu ocaklar için uygun bir yer olmadığını düşünüyoruz. Bunun için yöredeki köy muhtarları olarak muhtarlar olarak imza topladık, bir sonuç alamasak genel bir imza kampanyası başlatarak ilgili mercilere ileteceğiz” açıklamasında bulundu.