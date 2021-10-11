İsimleri çocuk parklarında yaşayacak

Giresun’un Bulancak ilçe Belediyesi tarafından ilçe genelinde yeni tesis edilen çocuk parklarına simge isimler verildi. Yeni yapılan 7 adet parka isim tabelaları asılırken, yapımı devam eden çocuk parklarında da isimlendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Belediye Başkanı Recep Yakar, “Bölücü Terör Örgütü PKK tarafından yapılan hain bir saldırıda Şehit olan Eren Bülbül kardeşimiz, Bahçelievler Mahallesi eski Muhtarımız Olgun Gündoğdu kardeşimiz, ilçemizin simge ismi haline gelen Alim Baba, Emekli Başçavuş Yılmaz Güngör abimiz, Ferdane Karaibrahim ablamız, ilçemizin sevilen gençlerinden Hakan Gündoğdu kardeşimiz ve Enes Toraman kardeşlerimizin isimlerini yeni tesis ettiğimiz çocuk parklarına verdik. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. İlçemize mal olmuş, ilçemize değer katan ve iz bırakan vefat ederek aramızdan ayrılan ve hala hayatta olan değerlerimizin isimlerini sokak, cadde, park, çocuk parkı, meydan gibi yerlerde yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.