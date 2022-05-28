İletişim ve reklam sektörünü öğrencilerle buluşturan festival

Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi iletişim ve reklam sektörünün önde gelen isimlerini öğrencilerle buluşturmak amacıyla ilk kez ‘İletişim Festivali’ düzenledi. İletişim Fakültesi’ndeki Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile Radyo, Televizyon ve Sinema bölümleri tarafından gerçekleştirilen festival, alanında uzman kişileri ve akademisyenleri öğrencilerle bir araya getirdi.

İl genelinde iletişim ve reklam alanındaki bugüne kadar en içerikli etkinliklerden biri olan festivalde, iletişim dünyasının tanınmış isimleri bilgilerini ve tecrübelerini gençlerle paylaşırken, sinema gösteriminin yanı sıra Öldürülen Gazeteciler, Bülten ve Ödüllü Yönetmenler temalı fotoğraf sergileri de açıldı.

Tirebolu İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazım Elmas, sosyal yönden güçlü, öğrencilerin gelişimine yönelik fark oluşturan etkinlikler düzenleyen bir fakülte olduklarını söyledi.

Bu festivalin de örnek olduğunu dile getiren Prof. Dr. Elmas, “Öğrencilere, en nitelikli eğitimi vermenin yanı sıra onları sektörlerinin önde gelen isimleriyle buluşturmayı, bu sayede çevre edinmelerini sağlamayı çok önemsiyoruz. Festival programını hazırlarken, öğrencilerimizin taleplerini de dikkate aldık. Festivalle öğrencilerimizin kültürel ve akademik gelişimini bilgilerini teoriden, pratiğe aktarabilmelerini amaç edindik. Gelecek yıllarda tüm bölümlerimizdeki öğrencilerimizin kendi ürünlerini sergileyebilecekleri festival olmasını hedefliyoruz. Fakültemizde “Mezunlarımız yarışıyor” projesi de bu sürecin bir başlangıcıdır” dedi.