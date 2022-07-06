İki kurum arasında tarım, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği protokolü imzalandı

Giresun Milli Eğitim ile Tarım ve Orman İl Müdürlükleri arasında tarım, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği alanlarında nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Millî Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü’ne ilişkin İl Millî Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu ile İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Muhammet Angın tarafından işbirliği protokolü çerçevesinde Tirebolu İskender Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde çalışmaların yapılacağı belirtildi.

Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından yapılan açıklamada, “Millî Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı güçlerini birleştirerek tarım, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği ve laboratuvar hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren tüm okullarda öğrenci ve öğretmenlerin yeterliliklerini artırarak tarım ve gıda sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalamıştır. Bu doğrultuda İlimiz Tirebolu İlçesinde bulunan Tirebolu İskender Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarım alanında toprak analizi çalışmaları yaparak ilimizde tarımsal verimliliği artırmayı planlamaktadır. Tarım, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı ile Laboratuvar Hizmetleri alanlarında Millî Eğitim Bakanlığı uhdesinde 123 okul, 9 bin 309 öğrenci ve 264 öğretmeni içeren bu protokol ile yüz yüze, dijital eğitim materyalleri hazırlanacak. Alan derslerinde Tarım ve Orman Bakanlığı Eğiticilerinin görev almaları sağlanacak. Alan öğretmenlerinin, ortaklaşa belirlenecek takvim ve programa göre Tarım ve Orman Bakanlığının belirlediği atölye, laboratuvarlar, eğitim merkezleri, araştırma enstitüleri ve arazilerde iş başında eğitim düzenlenecek. Alandan mezun öğrencilerin tarım sektöründe istihdamı için ortak proje ve çalışmalar yapılacak. Alan öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitimi, staj uygulamalarını bütçe olanakları doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurum veya kuruluşlarda yapmaları sağlanacak”denildi.