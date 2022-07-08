İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Giresun’da trafik denetimine katıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Giresun’da trafik kontrol ve denetimlerine katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Piraziz ilçesindeki polis ve jandarma kontrol noktasında durdurulan araç sürücülerinin ve beraberindeki yolcuların Kurban Bayramı’nı kutladı, kurallara uymaları için uyarılarda bulundu. Giresun’a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, önce Giresun Valisi Enver Ünlü’yü makamında ziyaret etti ardından ise, Piraziz ilçesindeki uygulama noktasında trafik denetimine katıldı. Erdil, durdurulan araçlardaki sürücü ve yolculara trafik kuralları konusunda uyarılarda bulundu.

Yolculuk yapan vatandaşların bayramını kutlayarak çikolata ve şeker ikram eden Erdil, denetimin ardından Kurban Bayramı’nın neşesi, coşkusu ve paylaşma kültürüyle Türk milletine güzellikler getirmesini diledi. Erdil, "Geçen bayram ve bu bayram vatandaşlarımız, daha önceki bayramların hareketliliğini yaşamaya başladı. Tekrar memleket ziyaretleri, akraba ziyaretleri ve tatiller başladı. Pandeminin ardından bu bayramda daha yoğun bir trafik hareketliliği var. Son üç günü izledik, önceki trafik yoğunluğu dönemlerine, bayramlara nazaran yüzde 40 civarında trafik yoğunluğunun arttığını görüyoruz" diye konuştu.