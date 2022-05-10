Ibrahima Balde’den dikkat çeken açıklama

Giresunspor yönetiminin yollarını ayırdıklarını açıkladığı Ibrahima Balde, kişisel sosyal medya hesabından yaşanan olayla ilgili çok dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Balde, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bu nedir anlayamadım? Ne zaman bu gerçekleşti? Başkanın imzalamamı istediği bir yazı aldım az önce. Sözleşmeme saygı duymadıklarını ve bana 6 aydan fazla maaş ve geçen yıldan maaş borcu olduğunu bilerek, artık kulübe gelmemem ile ilgili bir yazı aldım. Ama ben bu konu hakkında hiçbir şey söylemedim. Giresunspor bana bu şekilde mi teşekkür ediyor? Biri bana bunu açıklayabilir mi? Hakan Karaahmet, bana bu şekilde mi teşekkür ediyorsunuz? Ben hiç bir şey imzalamadığımı biliyorum. Teşekkür ederim Hakan Karaahmet, Giresunspor taraftarları ve Giresun şehri. Neler olduğunu anlamıyorum. Bir kulüp izin olmadan ve oyuncunun bu konu hakkında hiçbir bilgisi olmadığını bilerek bir kulüp böyle bir şey paylaşabilir mi? Bu konuda hiçbir şey söylemedi. Başkanım bu ayıp sizden geliyor. Bu profesyonel değil. Ben hiçbir hak vermedim ve hiçbir şey imzalamadım. Bütün dünya bunu bilecek. Bu sizin ayıbınızdır. Bütün çalışmam ve bütün profesyonelliğimden sonra bunu yapmaya nasıl hakkınız var.”