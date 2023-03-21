Hastanede tedavi gören vatandaşlara Kur’an-ı Kerim hediye edildi

Giresun İl Müftülüğünce, Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören vatandaşlara "Geçmiş olsun" ziyaretinde bulunarak, Kur’an-ı Kerim, dua kitabı ve seccade hediye etti.

İl Müftüsü Ramazan Topcan, beraberindeki heyetle birlikte Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi devam eden vatandaşları ziyaret etti. İl Müftüsü Topcan, burada yaptığı açıklamada şifa ayı Ramazan’da vatandaşları Kur’an’la buluşturmanın sevincini yaşadıklarını ifade ederek “Rabbimizin kapısı huzur bulduğumuz kapıdır. Bu kapıda hastalıklarımız dert değil bir nevi dermandır. Hastalıklarımız Rabbi Kerime ilticaya vesiledir. Bize düşen sabır ve şükürdür. İl Müftülüğü olarak hastane başhekimliğiyle ortaklaşa yürütülen çalışma kapsamında hasta odalarının her birine Kur’an-ı Kerim, dua kitabı ve seccade bırakıyoruz” dedi.

Topcan’a ziyareti sırasında, Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Fazıl Kulaklı, Dr. Öğretim Üyesi Hasan Mücahit Özbaş ve Din Görevlisi Hayrullah Yavuzyılmaz eşlik etti.