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Halk Eğitim Merkezi’nin milli başarısı

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kahvehaneden dönüştürülmüş spor salonunda sayısız şampiyonlukların elde edilmesinin yanı sıra Milli sporcular da yetişti.

GİRESUN 28.11.2021, 15:14 28.11.2021, 16:03
Halk Eğitim Merkezi’nin milli başarısı

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kahvehaneden dönüştürülmüş spor salonunda sayısız şampiyonlukların elde edilmesinin yanı sıra Milli sporcular da yetişti.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Karate branşında Yıldızlar kategorisinde Milli Takıma sadece Yağlıdere Halk Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları girmeyi başardı. İlçede kahvehaneden dönüştürülmüş spor salonunda çalışmalarını sürdüren Semih Volkan Gökçek, Mehmet Akif Çıtlak ve Gürkan Kankılıç, Türkiye derecelerinin ardından Milli Takıma da çağrılarak ilçenin gururu oldular.

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde 2015 yılında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan karate kursuna katılan sporculardan Mehmet Akif Çıtlak, Gürkan Kaan Kılıç ve Gürkan Kankılıç 7 yılda büyük başarılara imza atarak birçok ödül ve madalya aldılar.

İlçede kurulan Halk Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde açılan karate kursuna Milli Takım özlemi ve hedefiyle çalışan diğer sporculara örnek olan millilerden Gürkan Kankılıç, sporun derslerine de olumlu yansıdığını belirterek, “ Okuldayken karate kursuna katılmak isteyenler için form bırakmışlardı. Böylelikle kurstan haberim oldu. İlk başlarda ailem de mesafeli yaklaşmıştı ama sonraları derslerimdeki başarı, hayatımdaki düzen değişmeye başlayınca destek olmaya başladılar. Bugüne kadar 2017 yılında Türkiye 3’üncüsü, 2018 yılında Türkiye 2’ncisi, 2019 yılında Türkiye Şampiyonu oldum. Milli Sporcu olarak da artık hedefim ülkemizi Avrupa ve Dünya şampiyonalarında temsil etmektir. Bu konuda Halk Eğitim Merkezimize, hocalarıma ve bana destek olan aileme teşekkür ederim. Herkese spor yapmayı tavsiye ediyorum” dedi.

Milli sporculara atama kolaylığı

Sporcularının başarılarıyla mutlu olduğunu ifade eden Milli Antrenör Murat Yıldızlar, “ Yaklaşık 21 yıldır sporla uğraşıyorum. Yağlıdere Halk Eğitim Merkezi bünyesinde de 7 yıldır karate kursu çalıştırıyorum. Bu süre içerisinde 4 kez Türkiye Şampiyonasına katıldık ve hepsinden derecelerle döndük. Bizim hedefimiz daima büyük oldu. Avrupa Şampiyonasına katılan sporcularımız oldu. Bunlar bizim mutluluğumuz ve yeni sporcular yetiştirmek için özverimizi artırıyor. Spor çocuklarımızın sadece sağlığını değil, geleceklerini de şekillendiriyor. Bilindiği gibi Mili Takıma girmiş sporcular Avrupa’da derece yapmışlarsa KPSS şartı aranmaksızın ataması yapılma imkanı var. Bizim buradaki amacımız sporcularımızı en iyi şekilde eğitip Milli sporcu olarak yetiştirmek. Kendi bireysel hayatlarında bir şeyler kazandırmak. Bütün çocuklarımızı, gençlerimizi mutlaka bir spor dalına gitmelerini tavsiye ediyorum “ diye konuştu.

Halk Eğitim Merkezi’nin açtığı karate kursundan Türkiye Şampiyonluğu’na

Yağlıdere Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlhan Bahçekapılı ise, “ Milli Sporcularımızın yetiştiği bu salon daha önceden bir kahvehaneydi. Burayı bir eğitim yuvasına, spor salonuna dönüştürdük ve güzel sonuçlar alıyoruz. Şuana kadar 2017 yılından itibaren müsabakalara katılmaya başladık ve bu tarihten itibaren katıldığımız bütün müsabakalarda Türkiye dereceleri aldık. Milli Takıma sporcular gönderdik. Şuanda Karadeniz Bölgesi’nde Karate branşında, Yıldızlar kategorisinde Milli Takıma sporcu veren tek kulübüz. Halk Eğitim Merkezi olarak talep edilen her branşta, her alanda kurs açarak halkımızın hizmetindeyiz“ açıklamasında bulundu.

Sporcu velileri ise çocuklarının başarılarıyla gurur duyduklarını ifade ederek, bu başarılarında emeği olan gerek hocalarına gerekse Halk Eğitim Merkezi yetkililerine teşekkür ettiler.

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