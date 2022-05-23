Hakan Keleş’ten sezon değerlendirmesi

GZT Giresunspor teknik direktörü Hakan Keleş, geride kalan 2021-2022 sezonunu değerlendirdi.

Keleş, 44 yıl aradan sonra Giresunspor’u Süper Lig’e çıkartıp sezon sonunda Süper Lig’de kalıcı olmayı başardıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Keleş, önümüzdeki sezon daha fazla çalışıp yola devam edeceklerini ifade ederek “44 yıl sonra tarihi bir başarıya imza atarak yükseldiğimiz Süper Lig’de inanarak, mücadele ederek ve çok çalışarak tutunmayı başardık. Bu süreçte bize hep destek olan başkanımız Hakan Karaahmet’e, yönetim kurulumuza ve büyük taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Futbolcularımla da bu onurlu mücadelelerinden dolayı gurur duyuyorum. Önümüzdeki sezon daha da çok çalışarak yolumuza devam edeceğiz. Her şey Giresunspor için” dedi.