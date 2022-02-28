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GZT Giresunspor’da Zeki Yavru şoku
GZT Giresunspor’un sahasında Göztepe ile oynadığı maçta sakatlanan ve sahayı sedye ile terk eden Zeki Yavru’dan kötü haber geldi. Zeki’nin yapılan ilk kontrollerinde sağ ayak başparmağında kırık tespit edildiği bilgisi verildi. Tedavisine başlanan Zeki Yavru’nun ne kadar süre yeşil sahalardan uzak kalacağının yarın yapılacak geniş kapsamlı kontrollerden sonra netleşeceği ifade edildi.
GİRESUN 28.02.2022, 20:46
GZT Giresunspor’un sahasında Göztepe ile oynadığı maçta sakatlanan ve sahayı sedye ile terk eden Zeki Yavru’dan kötü haber geldi. Zeki’nin yapılan ilk kontrollerinde sağ ayak başparmağında kırık tespit edildiği bilgisi verildi. Tedavisine başlanan Zeki Yavru’nun ne kadar süre yeşil sahalardan uzak kalacağının yarın yapılacak geniş kapsamlı kontrollerden sonra netleşeceği ifade edildi.