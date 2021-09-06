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GZT Giresunspor’da ayrılık

Süper Lig ekibi GZT Giresunspor, Michal Jan Nalepa ile yollarını ayırdı. Yeşil-beyazlılar, Giresunspor ile 1 yıl daha anlaşması bulunan Nalepa’nın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

GİRESUN 06.09.2021, 14:14
GZT Giresunspor’da ayrılık

Süper Lig ekibi GZT Giresunspor, Michal Jan Nalepa ile yollarını ayırdı. Yeşil-beyazlılar, Giresunspor ile 1 yıl daha anlaşması bulunan Nalepa’nın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Giresunspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz sezon başında ailemize katılan, kulübümüzün 44 yıl sonra Süper Lig’e yükselmesinde önemli emekleri bulunan Michal Nalepa ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Giresunspor’umuza vermiş olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyoruz” denildi.

Türkiye’den gelen tekliflere olumsuz cevap veren Nalepa’nın, ülkesi Polonya’da futbol yaşantısına devam etmek istediği ifade edildi.

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