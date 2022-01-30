GZT Giresunspor, Jean Pyerre’yi transfer etti

GZT Giresunspor, Brezilyalı ofansif orta saha oyuncusu Jean Pyerre’yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Önceki gün yeşil-beyazlı takımın Antalya kampına katılan ve son kez GZT Giresunspor Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet ile görüşen Pyerre, kendisine yapılan teklifi kabul ederek, 1,5 yıllık mukaveleye imza attı.

Bonservisi halen daha Brezilya ekibi Gremio’da olan Pyerre kiralık olarak yeşil-beyazlı formayı giyecek. Çotanaklar, sözleşme sonunda ise 23 yaşındaki futbolcuyu satın alabilecek.

Aygün: “Ciddi katkı sağlayacak”

GZT Giresunspor Kulüp Başkan Vekili Muzaffer Aygün, Pyerre ile uzun süredir ilgilendiklerini ve nihai sonuca ulaştıklarını kaydetti. Aygün, “Pyerre kariyeri ve kalitesi ortada. Transferimiz kulübümüze hayırlı olsun. Takımımıza ciddi katkılar sağlayacak bir oyuncu” ifadelerini kullandı.

Pyerre kimdir?

Pyerre, ülkesi Brezilya’da uzun zamandan bu yana patlama yapamayan geleceğin yıldız oyuncusu olarak nitelendiriliyor. Taraftarlar ve kulüp yetkilileri, Pyerre’nin Türkiye’de çok iyi bir şekilde kendini ispat edeceğini, bu değişikliğin oyuncu açısından kariyerinin dönüm noktası olabileceğini söyledi. 23 yaşındaki futbolcu 2020-21 sezonunda forma giydiği 38 maçta 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.