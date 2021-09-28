banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yerli İHA’ya yeni üye: “BOYGA”
Yerli İHA’ya yeni üye: “BOYGA”
Korona virüsü yok eden cihaza altın madalya
Korona virüsü yok eden cihaza altın madalya
Sarhoş sürücü alkolmetreyi POS cihazı sanınca...
Sarhoş sürücü alkolmetreyi POS cihazı sanınca...
Cübbeli Ahmet: AK Parti, parlamenter sisteme dönerse...
Cübbeli Ahmet: AK Parti, parlamenter sisteme dönerse...

GZT Giresunspor galibiyete hasret

44 yıl sonra geri döndüğü Süper Lig’de oynadığı 7 maçta galibiyet sevinci yaşayamayan GZT Giresunspor, Göztepe deplasmanında 3 puan özlemine son vermek istiyor.

GİRESUN 28.09.2021, 15:48
GZT Giresunspor galibiyete hasret

44 yıl sonra geri döndüğü Süper Lig’de oynadığı 7 maçta galibiyet sevinci yaşayamayan GZT Giresunspor, Göztepe deplasmanında 3 puan özlemine son vermek istiyor.

GZT Giresunspor, 44 yıl aradan sonra yükseldiği Süper Lig’de geride kalan 7 haftada 3 puan göremedi. Teknik Direktör Hakan Keleş’in öğrencileri 7 maçta 2 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı ve 2 puan toplayabildi. Bu maçlarda 2 gol atabilen yeşil-beyazlılar, kalesinde ise 9 gol gördü. Giresunspor’un gol yemediği tek karşılaşma 5. haftada Giresun’da oynanan ve 0-0 sona eren Konyaspor müsabakası oldu. Bu hafta deplasmanda Göztepe’ye konuk olacak GZT Giresunspor, İzmir’de Süper Lig’deki ilk galibiyetini almak ve önüne yeni bir sayfa açmak amacında. Göztepe maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren yeşil-beyazlılarda, son oynanan Kayserispor maçında sakatlanan Souleymane Doukara dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Doukara’nın İzmir’de oynayıp oynayamayacağı yapılacak son kontrollerden sonra belli olacak.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Malatyaspor 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0