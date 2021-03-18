Güneydoğu Gazisine Gazilik Beratı ve Devlet Övünç Madalyası verildi

Giresun Valisi Enver Ünlü, 2016 yılında bölücü terör örgütü mensupları ile girdiği çatışmada yaralanan Gazi Salih Yavuz’a, Gazilik Beratı ve Devlet Övünç Madalyası takdim etti.

2016 yılında Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları ile girdiği çatışmada yaralanan Gazi Piyade Uzman Onbaşı Salih Yavuz’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı “Gazilik Beratı ve Devlet Övünç Madalyası” takdim edildi.

Giresun Valilik Makamında düzenlenen törene Vali Enver Ünlü’nün yanı sıra Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve Gazi Salih Yavuz’un eşi Seniha Yavuz ile 1,5 aylık bebekleri Çağan Altay Yavuz katıldı.

Gazi Salih Yavuz’a vatan için yaptıkları fedakârlık ve kahramanlıklar için teşekkür eden Vali Ünlü, “Devlet Övünç Madalyası Tevcih Törenimizde Gazimiz Piyade Uzman Onbaşı Salih Yavuz’a yapmış olduğu fedakârlığın, gösterdiği kahramanlığın bir nişanesi olarak madalya ve beratını takdim ettik” dedi.