GTSO Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu yeniden aday olduğunu açıkladı

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, 4. Dönem için yeniden aday olduğunu açıkladı.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odasında başkan olduğu süre içerisinde ekip olarak yaptıkları çalışmaları ve hedeflerini anlatan Hasan Çakırmelikoğlu, İl ve ülkemizin kalkınabilmesi ve gelişebilmesi adına üstlendikleri misyon doğrultusunda dün olduğu gibi bugünde ana hedefini oluşturduğunu söyledi.

Çakırmelikoğlu yaptığı açıklamada, “Görevde bulunduğumuz dönem içinde ilimizin ulaşım altyapısına yönelik kamu yatırımlarının planlanması ve hizmete girmesinde büyük emeği bulunan Giresun Ticaret ve Sanayi Odası, imalat başta olmak üzere perakende ticaretinin sağlıklı ve kurumsal büyüyebilmesi hedefini kendine yükümlülük addetmiştir. Başta, Giresun merkezde kurulu bulunan 1. Organize Sanayi Bölgesi’nin müteşebbis yönetime devrinin gerçekleşmesinin ardından Espiye-Tirebolu bölgesine 3. ve Görele-Çavuşlu bölgesine ise 4. Organize Sanayi Bölgesi yatırım kararı mücadelesinin öncüsü olan Giresun Ticaret ve Sanayi Odası, 2022-2026 döneminde bu projelerin hayata geçmesini hedeflemektedir. Aynı şekilde Şebinkarahisar-Alucra ve Çamoluk bölgelerinde İhtisas OSB yatırımının da resmi hüviyete bürünmesi adına saha çalışmalarımız doğrultusunda bölgenin kalkınabilmesinde tarım ürünlerine yönelik ihtisas sanayi bölgesinin gerekliliği daha net ortaya çıkmaktadır" dedi.