Görele’ye modern kütüphane için imzalar atıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Görele Belediyesi tarafından ilçeye kütüphane binası kazandırılması için sözleşmesi imzalandı.

İlçenin Yeşiltepe Mahallesi 13 Şubat Caddesi üzerinde yapılacak binanın 210 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Bir süre önce ihalesi yapılan Kütüphane Binasının yüklenici firma ile sözleşmesini imzaladıklarını belirten Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, “Hayalini kurduğumuz ilçemize yakışır bir kütüphane kazandırmak için yaptığımız ihale sonucu, ihaleyi alan firma ile sözleşmemizi imzaladık. Hem öğrencilerimizin hem büyüklerimizin faydalanabileceği 2 katlı olacak olan ve içerisinde Z- kütüphane, yetişkin ve çocuk okuma salonları, engelli çalışma odası, kafeteryası olan son derece modern bir kütüphaneye kavuşacağız. Kültür ve sanatla özdeşleşmiş olan ilçemizin böylesine önemli bir hizmete ihtiyacı vardı. Emeği gecen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.