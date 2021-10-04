Görele’nin nikah kayıtları kitap oldu

Giresun’un Görele, Eynesil ve Çanakçı ilçeleri ve köylerinin de içerisinde yer aldığı nikah kayıtları kitap oldu.

Görele Belediyesi’nin katkılarıyla basımı tamamlanarak yayına sunulan ‘Görele Kazası Nikah Kayıtları’ kitabı okuyucularıyla buluştu.

Görele Kazası Nikah Kayıtları kitabının Görele Belediyesi Kültür yayınları olarak, Araştırmacı - Yazar Ayhan Yüksel tarafından kaleme alındığını belirten Belediye Başkanı Tolga Erener, “1861-1929 yılları arasında akdedilen nikah kayıtlarında 2 bin 350 çiftin nikah kaydı kitapta yer almaktadır. Bu özelliği içinde pek çoğu bugünde varlığını sürdüren ailelerin birkaç kuşak öncesine uzanan köklerine dair bilgiler yer almaktadır. Bilindiği üzere 21 Haziran 1934’de çıkarılan soyadı kanunu sonrasında birçok aile, sülale lakap veya unvanını soyadı olarak almamıştır. Bundan dolayı ailelerin geçmişiyle alakalı bilgilerimizde bir kopukluk söz konusudur. Bu kitapla geçmişle, günümüz arasındaki, bu kopukluk giderilmeye çalışılmıştır. Öncelikle, geçmişteki sülale, lakap veya ünvanların yerine, günümüzde kullanılan soyadların öncesi ile karşılaştırmalı listesi verilmiştir. İkinci olacakta evlilik kütüğünde adı geçen kişilerin bir biri ile olan akrabalık dereceleri dipnotlarda ilave edilmiştir” dedi.