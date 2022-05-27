Görele’de çocuklara olta takımı dağıtıldı

Giresun’un Görele ilçesinde Liman Başkanlığı tarafından düzenlenen “Minik elleri deniz ve olta ile buluşturuyoruz” şenliğinde çocuklara olta takımı dağıtıldı.

Görele Limanı’nda düzenlenen törene Kaymakam Cem Afşin Akbay, Belediye Başkanı Tolga Erener, Görele Liman Başkanı Erhan Zeynel ve daire amirleriyle vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen törende konuşan Liman Başkanı Erhan Zeynel, “Çocuklara Denizi ve Balıkçılığı sevdirme, doğaya karşı duyarlılık kazandırmayı sağlamak için, Görele ilçemizde bulunan 80.anaokul öğrencileri ve aileleri ile birlikte ’Minik elleri deniz ve olta ile buluşturuyoruz’ projesini hazırlayarak bu gün hayata geçirmiş bulunmaktayız. Etkinlik kapsamında Çocuklarımıza Giresun Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde görevli Su Ürünleri Mühendisleri tarafından balıkları tanıma, sürdürülebilir avlanma ve olta ile balık tutma eğitimi verilerek, Eğitime katılan çocuklarımıza katılım belgesi verildi. Ayrıca bireysel su ürünleri dalgıçlarımız tarafından deniz dibi temizliği yapılarak, denizden çıkan çöplerin sergilenmesi yapılarak doğaya daha duyarlı olmamız ve doğayı, denizi korumamız gerektiğini görsellerle göstererek deniz ve doğa yaşamı koruma davranışı edindirmeyi hedefledik. Etkinlikte çocuklara olta takımı hediye edilerek, çocuklara boş vakitlerini değerlendirebilecekleri bir doğal yaşam alanı tanımaları, Ailelerin çocukları ile zaman geçirebilecekleri bir etkinliğin keşfetmeleri sağlandı” dedi.

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener ise yaptığı konuşmada “Bu etkinliğin ana teması çocuklarımızı denizle buluşturabilmek aynı zamanda balık tutmayı öğrenmek ve deniz hakkında bilinçli olmalarını göstermek. Çevreyi korumamız lazım. Karadeniz’de yaşıyoruz çocuklarımızı denizle buluşturmak ve sevdirmek bizim görevimiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ise çocuklara olta takımı ile belgeleri dağıtıldı.