Görele’de açık havada kitap okuma etkinliği

Giresun’un Görele ilçesinde açık havada kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Manasur mevkii piknik alanında düzenlenen etkinlikte Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, öğrencilere kitap dağıtımında bulunarak öğrencilerle birlikte kitap okudu. Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, okumanın her şeyin anahtarı olduğunu belirterek, okumanın hiçbir hazineye değiştirilmez olduğunu söyledi.

Ülkenin Korona virüs salgını nedeniyle çok zorlu süreçlerden geçtiğini ve okullarına gidemeyerek, yüz yüze eğitimden uzak kalarak bu süreçten en çokta çocukların etkilendiğini ifade eden Başkan Erener, “Belediye olarak açık havada kitap okuma etkinliği düzenleyerek, bu günü korona virüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitiminden uzak kalan çocuklarımıza ayırdık. Cumhuriyet tarihinden önce yaşamış olan devlet büyüklerimizi, padişahlarımızı, bilim adamlarımızı çocuklarımıza tanıtabilmek babında çok güzel eserler getirttirerek, çocuklarımıza dağıttık. Bu eserlerle amacımız çocuklarımıza okumanın faydasını aktararak, geçmişimizi, tarihimizi, kültürümüzü anlatmaya çalışmaktır. Bu etkinliğimizde bizden desteğini esirgemeyen kardeş belediyemiz olan Ümraniye Belediyesine çok teşekkür ediyorum” dedi.